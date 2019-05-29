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Заявления США о якобы проводимых Россией тайных ядерных испытаниях свидетельствуют о деградации политической культуры и этики. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.
"Мы с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке установили мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы его соблюдаем",
-– резюмировал он.
Ульянов выразил мнение,что именно Вашингтон в любой момент может нарушить "правила игры", поскольку Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был не ратифицирован американской стороной.
"Они позволяют бросаться обвинениями в отношении другой страны, не заботясь о том, чтобы эти обвинения обосновать. Приличные люди так себя не ведут", -– добавил в интервью ТАСС постпред.
Он также отметил, что в Вашингтоне "пытаются переводить стрелки" на Москву, однако у них это получается очень неубедительно.
Ранее глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли заявил, что Россия втайне испытывает ядерное оружие. При этом никаких доказательств американский генерал не привел.
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