Москву обвиняют в нарушении еще одного договора

США полагают, что Россия втайне испытывает ядерное оружие, нарушая тем самым Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ). Об этом заявил глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.

"Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания ", – цитирует газета The Wall Street Journal Эшли.

Издание обратило внимание, что это стало первым публичным обвинением США в адрес России в несоблюдении ДЗЯИ.

Эшли добавил, что в обозримом будущем Россия существенно нарастит свой ядерный потенциал.

"По нашим оценкам, ее ядерный арсенал, скорее всего, значительно увеличится за ближайшие 10 лет", – сказал он.

При этом в Вашингтоне уже заявляли, что не собираются участвовать в гонке вооружений с Россией. Представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг сказал, что США не ставят перед собой задачу догнать Россию в вооружении, но собираются уменьшить у нее "чувство самоуверенности" с помощью "ряда умеренных шагов".

Ранее НАТО заявила, что от России исходит ядерная угроза и поэтому альянс собирается изменить свою стратегию. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, силам НАТО следует "быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность".