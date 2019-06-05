"Мертвая рука" накроет Европу

НАТО не уйдет от возмездия

Российско-советская система "Периметр", которую на Западе называют "Мертвая рука" эффективно сработает, если Россию атакуют ядерными ракетами с территории Европы.

Об этом заявил бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин в интервью РИА "Новости". Комментарий пришлось давать после того, как ряд СМИ, ссылаясь на него же, написали, что "Периметр" бесполезен, так как сработают только те ракеты, которые "выживут" после первого удара агрессора. Причем часть из перехватит американская система ПРО, поэтому России необходимо перейти к доктрине упреждающего удара, которой, к слову, придерживаются США.

Сейчас бывший глава РВСН подчеркнул, что журналисты исказили его высказывания. По его словам, система "Периметр" модернизирована, вполне работоспособна и эффективна. Задействована она будет только в чрезвычайных ситуациях, если будут выведены из строя все центральные командные пункты государственного и военного управления, которые управляют стратегическими ядерными силами.

Вопрос вновь стал актуален, как только Москва и Вашингтон вышли из ДРСМД, и обе страны ускорили работу над новыми ракетами средней дальности.

По мнению военного аналитика Алексея Леонкова, слова которого приводит РИА ФАН, в момент нанесения ядерного удара противником, Москва уже сформирует алгоритм ответно-встречного удара, и российские ракеты полетят навстречу ракетам агрессора. По его словам, для этих целей Россия разворачивает на орбите группировку спутников.