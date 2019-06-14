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США готовят гиперзвуковую революцию

Фото: commons.wikimedia.org
Уникальные ракеты разместят на стелсах

Американцы впервые подняли в воздух В-52Н с новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A. По данным The Drive, полет состоялся на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Ракету без боеголовки подвесили на бомбардировщик, чтобы отследить воздействие вибраций и сопротивления воздуха на саму ракету, а также внешнюю подвеску самолета.

Испытания проводятся в рамках программы DARPA Tactical Boost Glide. Американская ракета должна стать своеобразным аналогом российского "Кинжала" и запускаться поначалу будет с В-52Н, а затем с перспективных стелсов В-21.

Таким образом, США намерены ликвидировать свое отставание от России в области гиперзвуковых разработок.

Более того, ранее заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил, что в прошлом году Китай испытал больше гиперзвукового оружия, чем США за десятилетие.

Кроме Tactical Boost Glide, в DARPA активно разрабатывают проект Hypersonic Air-Breathing Weapons Concept (HAWC). Предположительно, это будет гиперзвуковая крылатая ракета для F-35C.

Фото:flickr.comLockheed Martin на SAS 2019 уже продемонстрировала глайдер Hypersonic Technology Vehicle 2. Его скорость составит не менее 21 тыс. км/час, то есть 17,53 Маха – немногим меньше, чем у российского "Авангарда". Вот только запускаться она будет не с дорогостоящего носителя, а с F-35C, что гораздо удобнее.

Пока Lockheed Martin и Raytheon называют главной проблемой сохранение работы сенсоров наведения на такой гигантской скорости, ведь в результате пострадает точность. Также сложно защитить глайдер от высокой температуры. При вхождении в плотные слои атмосферы на скорости больше 15 Махов оболочка раскаляется до огромных температур.

Судя по данным Минобороны РФ в "Авангарде" эту проблему удалось решить. Однако проект настолько засекречен, что про русский глайдер, в отличие от американского, практически ничего не рассказывают. Не был показан на выставках даже прототип.

Александр ИЛЬИН
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