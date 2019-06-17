Винтокрылая машина готова к бою

Министерство обороны РФ провело в арабской республике успешные испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.



С начала года "Ночной суперохотник" "был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии", сообщили "Известия". По итогам испытаний Ми-28НМ "сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска".

Эксперты отмечают, что ударные вертолеты крайне важны в современных боевых действиях. Они поддерживают операции сухопутных сил. От них на поле боя зависит очень многое.

"Вертолеты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника, способны поддерживать десантные действия. Также они помогают огнем мотострелкам, танкистам и разведке. Вооружение таких машин позволяет уничтожать широкий спектр целей: бронетехнику, ДОТы, военные и инфраструктурные объекты, а также вертолеты противника",

– прокомментировал испытания бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Военный эксперт Виктор Мураховский убежден, что "Ночной суперохотник" сильнее, чем его предшественники Ми-24 и Ми-28Н. "Электроника позволит летчикам получать целеуказания от передовых авианаводчиков и разведподразделений, что серьезно повысит эффективность взаимодействия с наземными войсками, так как обнаруженные цели можно будет уничтожить практически мгновенно", – указал эксперт.

Ми-28НМ – модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолет получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта и новый двигатель с системой контроля над его работой во время полета.

На прошлой неделе в Министерстве обороны РФ сообщили, что до 2027 г. ведомство закупит 98 вертолетов Ми-28НМ. Также в Минобороны не исключили масштабные закупки другой военной техники в рамках поддержки госпрограммы вооружений.