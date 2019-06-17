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Беспилотник "Скат" наступает на пятки "Охотнику"

Фото: commons.wikimedia.org
Россия форсирует разработку стелс-аппаратов

После того как "Сухой" представил свой тяжелый стелс-беспилотник "Охотник", показать свой вариант БПЛА планирует МиГ. До конца этого года компания планирует согласовать с Минообороны тактико-техническое задание на тяжелый беспилотник "Скат".

В "МиГе" полагают, что ниша, в которой он будет находиться, сейчас не закрыта в России. Как подчеркнул в интервью РИА "Новости" гендиректор корпорации Илья Тарасенко, после согласования ТТЗ в компании сразу перейдут к опытно-конструкторским работам.

Стоит отметить, что у "Ската" непростая судьба, и в конкуренции с "Сухим" МиГ опять в роли догоняющего.

Впервые "Скат" представили на авиакосмическом салоне МАКС-2007 в виде полноразмерного макета. Затем проект заморозили и возобновили только после 2014 года. Планируется, что "Скат" будет вооружаться авиабомбами (КАБ) и управляемыми ракетами Х-59 и Х31.

Фото: commons.wikimedia.org

"Скат" примерно в полтора раза меньше "Охотника", можно даже провести аналогию МиГ-29 и Су-27. Но проект "Сухого" продвинулся намного дальше, в скором времени ожидаются первые летные испытания БПЛА, в то время как детище "Ската" будут только утверждать военные. Всему виной простой, когда аппаратом, по сути, не занимались, и начинать пришлось почти с нуля.

Александр ИЛЬИН
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