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С-500 научат сбивать космические цели

Фото: www.globallookpress.com
Система получит принципиально новый тип локаторов, укрыться от которых невозможно

Перспективный зенитно-ракетный комплекс сможет работать за пределами земной атмосферы. Об этом журналистам заявил Сергей Друзин, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей", который занимается разработкой системы.

По словам конструктора, С-500 – это система принципиально нового поколения. Одно из ключевых ее отличий от предшественников состоит в том, что у этого комплекса расширен диапазон целей.

"Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление",

заявил Друзин в интервью РИА "Новости".

Находить в небе вражеские цели и отслеживать их перемещение С-500 будет при помощи локаторов на основе активных фазированных решеток. В них отсутствует передающее устройство – сигнал формируется самой антенной. К антенне прикреплены усилители относительно небольшие по мощности.

"Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации", – указал представитель разработчика, добавив также, что новые антенны будут обладать повышенным быстродействием. Новейшие локаторы уже "созданы и проходят тестирование в рамках испытаний новой системы".

Ранее генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов говорил о том, что С-500 разрабатываются с учетом противодействия "тем целями, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться". "Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли", – передает его слова РИА "Новости".

Работы над созданием С-500 ведутся уже несколько лет. Точные характеристики системы неизвестны, равно как и приблизительные сроки принятия ее на вооружение.

Андрей ФИЛАТОВ
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