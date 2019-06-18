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C-400 получил уникальную "загоризонтную ракету"

Фото: www.globallookpress.com
Советский задел исчерпан

Зенитно-ракетный комплекс С-400 получил новую интеллектуальную ракету. Она может обстреливать загоризонтные цели.

Об этом заявил первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин. Ранее он же рассказал, что советский задел уже исчерпан, и в настоящее время используются новые наработки. По всей видимости, это одна из них.

В настоящее время самая новая ракета для С-400, которая принята на вооружение, – это 40Н6Е с дальностью 380 километров.

Кроме того, в России есть современные загоризонтные РЛС. Особенного внимания заслуживает РЛС "Контейнер", которая уже заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии, а также "Воронеж", развернутые сразу в нескольких точках страны.

Были гигантские РЛС и при СССР, вроде "Днепр", "Дарьял" и "Дуга". Но в данном случае речь не идет о таких больших расстояниях, ведь С-400 будет действовать независимо от загоризонтных РЛС и точно не будет работать на 3 тыс. километров. Однако, по словам Друзина, система обеспечит обстрел целей, которые не видны для радиолокатора, но информация о них в системе имеется.

Фото: commons.wikimedia.org

"Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено, в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов", – цитирует Друзина РИА "Новости".

Вероятно, речь идет о более совершенной и точной ракете, информация о которой пока держится в секрете. Какая дальность у этой ракеты, топ-менеджер ВКО "Алмаз-Антей" не уточнил.

Александр ИЛЬИН
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