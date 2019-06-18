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Пентагон впервые показал новейшую гиперзвуковую ракету

Кадр youtube.com
Выглядит, как "Кинжал", а работает, как "Авангард"

США показали на видео полет бомбардировщика В-52Н с прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW). Как сообщалось ранее, полет состоялся на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Американские военные не запускали ракету, однако собрали данные об управляемости самолета с боеприпасом, уделялось внимание и аэродинамике. На прототипе без боеголовки закрепили специальные датчики.


AGM-183A станет чем-то вроде российского "Кинжала", ракеты похожи даже внешне, однако по скорости, если верить журналу The Drive, ARRW сможет соперничать с "Авангардом". Если "Кинжал" летит по аэробаллистической траектории и является в какой-то степени воздушной версией "Искандера", то AGM-183A – это глайдер. Когда ракета достигает определенной скорости и высоты, боеголовка отделяется и скользит к своей цели на скорости до 20 Махов. На вооружение ARRW планируется принять уже в 2021 году.

Александр ИЛЬИН
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