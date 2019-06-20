У гиперзвуковой ракеты США забарахлил двигатель

Испытания отложили на следующий год

У новейшей американской гиперзвуковой ракеты, которую Пентагон готовит в качестве ответа на российские разработки, возникли серьезные проблемы с двигателем. В связи с этим, предварительные испытания новинки отодвинули на конец 2020 года, поэтому США рискуют серьезно проиграть России в гиперзвуковой гонке.

Об этом сообщает ТАСС с 53-го Парижского авиасалона в Ле-Бурже, ссылаясь на представителя Raytheon. Именно это компания занимается разработкой комплекса. Его концепция впервые была представлена на авиасалоне в Ле-Бурже. А разрабатывается ракета по программе HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), которой занимается небезызвестное управление Пентагона DARPA. Кроме Raytheon, в проекте задействован и другой гигант – Northrop Grumman, из чего можно сделать вывод, что рано или поздно ракета будет готова.

По данным источников, в Пентагоне поставили задачу, чтобы ракета разгонялась до скорости не менее 5 Махов.

"Мы рассматриваем новую ракету в первую очередь как авиационное средство поражения сухопутных и морских целей", – цитирует ТАСС представителя Raytheon.

По его словам, еще предстоит изучить целесообразность интеграции ракеты в состав сухопутных оперативно-тактических ракетных комплексов и боевых кораблей.

Это говорит о том, что ракета, возможно, будет использоваться в составе ОТРК, вроде российского "Искандера", а также на боевых кораблях, как "Циркон".

Ранее журнал The Drive рассказал о новом комплексе HGB (Hypersonic Glide Body) на базе прицепа M870. Батарею интегрируют в автоматизированную систему AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System) разработки Raytheon. Предполагаемая скорость ракеты – как раз более 5 Махов.

