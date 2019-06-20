Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

F-35 собьют китайскими ракетами

Фото: commons.wikimedia.org
Американцы нашли у J-20 абсолютно убийственную ракету

Китайский истребитель пятого поколения J-20, несмотря на уйму недостатков, представляет реальную угрозу для американского F-35. А все благодаря ракетам PL-10 с полуактивной всеракурсной головкой самонаведения

Именно ими, по мнению журнала The National Interest, можно сбить любой американский истребитель пятого поколения, если, конечно, тот не засечет китайца еще сотни километров.

Дальность PL-10 всего 60 км, однако этого вполне достаточно, чтобы атаковать за пределами видимости. Именно две "десятки" под крылом NI считает самым грозным оружие J-20. Ракета может быть запущена под углом в 90 градусов, при этом летчик будет использовать специальный дисплей на шлеме. Аналогично работают пилоты F-35 – они стреляют в том направлении, куда смотрит их взгляд.

Фото: commons.wikimedia.orgИздание признает, что PL-10 вовсе не новая разработка, а ответ американским AIM-9X Block II Sidewinder, которые США продают Тайваню. Но китайские ракеты лучше защищены от помех, в то время как AIM-9X и AIM-120-D более уязвимые.

Кроме пары PL-10, J-20 вооружен четырьмя дальнобойными PL-15. По версии NI, в реальных боевых действиях ее радиус будет все же менее 300 км, но все же больше, чем у AIM-120. США только готовят ответ на китайскую PL-15 и российскую Р-37. В частности, дальнобойную AMRAAM разрабатывает компания  Raytheon.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Зеленскому срочно ищут замену

В Незалежной объявлен конкурс на лучшего президента

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей