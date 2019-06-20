F-35 собьют китайскими ракетами

Американцы нашли у J-20 абсолютно убийственную ракету

Китайский истребитель пятого поколения J-20, несмотря на уйму недостатков, представляет реальную угрозу для американского F-35. А все благодаря ракетам PL-10 с полуактивной всеракурсной головкой самонаведения

Именно ими, по мнению журнала The National Interest, можно сбить любой американский истребитель пятого поколения, если, конечно, тот не засечет китайца еще сотни километров.

Дальность PL-10 всего 60 км, однако этого вполне достаточно, чтобы атаковать за пределами видимости. Именно две "десятки" под крылом NI считает самым грозным оружие J-20. Ракета может быть запущена под углом в 90 градусов, при этом летчик будет использовать специальный дисплей на шлеме. Аналогично работают пилоты F-35 – они стреляют в том направлении, куда смотрит их взгляд.

Издание признает, что PL-10 вовсе не новая разработка, а ответ американским AIM-9X Block II Sidewinder, которые США продают Тайваню. Но китайские ракеты лучше защищены от помех, в то время как AIM-9X и AIM-120-D более уязвимые.



Кроме пары PL-10, J-20 вооружен четырьмя дальнобойными PL-15. По версии NI, в реальных боевых действиях ее радиус будет все же менее 300 км, но все же больше, чем у AIM-120. США только готовят ответ на китайскую PL-15 и российскую Р-37. В частности, дальнобойную AMRAAM разрабатывает компания Raytheon.