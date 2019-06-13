Китай придумал управу на F-35

Пекин удивил "чудо-разработкой"

Китай разрабатывает РЛС для обнаружения американских малозаметных истребителей F-35. Новинка создается в ответ на оснащение F/A-18E Superhornet радарами с активной фазированной решеткой (АФАР), а также мощными инфракрасными датчиками.

В командовании НОАК уверены, что Пентагон специально натаскивает их на китайские J-20, поэтому Пекин форсировал разработку нового авиационного радара.

В частности, он должен защитить от высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, которой вооружены F-16 и F/A-18E.

Как пишет Military Watch, РЛС разработала группа ученых во главе с 82-летним профессором Лю Юнтаном из Китайской академии наук. Сообщается, что радар использует высокочастотные волны, работает в любых погодных условиях и может отслеживать воздушные и морские цели на расстоянии в сотни километров.



Больше о "чудо-РЛС" ничего не сообщается. Ранее ряд западных СМИ называл радары китайских истребителей, наряду с двигателями, слабым местом, однако вместе с тем, военные эксперты признали, что Китай быстро прогрессирует. Пока лучшем радаром с активной фазированной решеткой считается AN/APG-81, как раз стоящий на F-35.