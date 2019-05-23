Россия выпускает "Охотника"

Тяжелый беспилотник будет работать с Су-57

Разработка стелс-беспилотника "Охотник", фотографии которого произвели настоящий фурор в СМИ зимой, почти завершена.

Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью телеканалу "Звезда". Он не уточнил каких-то конкретных сроков, однако заверил, что работы завершатся в ближайшее время. По его словам, это одно из приоритетных направлений в области разработки новых российских вооружений.

Снимки тяжелого БПЛА "Охотник", выполненного по схеме "летающее крыло", Минобороны опубликовало зимой. Беспилотник выполнял разгон по взлетной полосе, однако видеосъемку полета военные не публиковали.

The National Interest сравнил аппарат с китайским Tian Ying, американскими RQ-170 и X-47B, а также полузабытым "Боингом Х-45С", программу которого свернули в 2006 году. В любом случае на фотографиях предстала незаконченная машина, так как сопло двигателя, предположительно семейства АЛ-31Ф, выпирает наружу, что недопустимо в стелс-беспилотниках. При такой конструкции "Охотник" сразу засветится на радарах.

Вопрос только один – летал ли БПЛА, и если нет, то когда это произойдет. Как сообщал ТАСС в конце января, ссылаясь на свой источник, системы "Охотника" тестировали на Су-57, в частности, бортовое радиоэлектронное оборудование.