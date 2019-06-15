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России предрекли развал из-за гонки вооружений

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Американцы с нетерпением ждут печального конца нашей страны

Москве напомнили о разорившемся Советском Союзе.

Гонка вооружений приведет Россию к распаду, считает капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке Гарри Табах. Американец заявил, что страну ждет печальное будущее и выразил уверенность в поражении РФ, которая пытается сравняться с США и НАТО.

"Когда Советский Союз пытался гнаться за нами в гонке вооружений, он просто разорился. Они не смогли конкурировать с нами. Сегодня Россия тем более не может конкурировать вооружениями с США или с НАТО, которое уже в 5 раз больше, чем при СССР",

– авторитетно отметил он в эфире украинского ObozTV.

При этом Табах выразил сомнение, что ракеты, "на которые выделяются деньги", летают.

"По мультфильмам похоже, что да. Но в реальности мы не видим этого", – заявил он, добавив, что не видит явных успехов в модернизации российской армии.

Отставной капитан высказался и о ядерных боеголовках, назвав их российским оружием устрашения. Табах успокоил украинцев, отметив, что Незалежную не смогут запугать, ибо в случае применения последствия будут серьезнее для РФ, нежели для Украины. Он подчеркнул, что ядерным оружием Москва якобы предпочитает стращать США.

В заключение своей пламенной речи Табах сообщил, что в РФ практически спят и видят, как распадутся Запад, Штаты и Украина и выразил надежду, что "Россия развалится раньше".

Напомним, что ранее тот же военный эксперт призывал Незалежную готовиться к войне против нашей страны. Он предупредил при этом, что к полномасштабному противостоянию Украина не готова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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