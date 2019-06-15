Япония также участвовала в этой учебной спецоперации

В заливе Петра Великого прошли учения "Сарекс-2019" кораблей Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии. Военные находили и спасали людей, а также другие судна. Об этом рассказала пресс-служба флота.

Со стороны России на тренировках выступили большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно (СБ) "Алатау" и гидрографический катер БГК-2151. Японцы проводили учения на эскадренном миноносце "Судзунами".

Корабли проверяли возможности связи, а также тренировали элементы совместного тактического маневрирования, сообщает ТАСС. Также военные учились искать и спасать человека, упавшего в море. Роль пострадавшего играл специальный манекен. Участники мероприятия оказывали помощь аварийному кораблю и устраняли пожар на борту.

А еще японцы и россияне разрабатывали план по досмотру судна, которое захватили пираты и частично покинул экипаж. Военные подобрались к кораблю на малоразмерных быстроходных плавсредствах, разведали обстановку и за 10 минут деблокировали оказавшийся в ловушке катер и освободили заложников.