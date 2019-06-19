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В Крым перебрасывают Су-35С

Фото: www.globallookpress.com
Самый опасный истребитель будет базироваться у украинских границ

Минобороны отправляет в Крым самые смертоносные на данный момент истребители Су-35С, которые будут нести боевое дежурство вместе с Су-30СМ. Как пишут "Известия", ссылаясь на источник в военном ведомстве, самолеты станут резервом для группировки ВКС в Сирии, и в случае обострения ситуации, их можно будет перебросить на аэродром Хмеймим.

Схема уже отработана: в прошлом году за сутки из Крыма перелетела на базу в Сирии эскадрилья Су-30СМ одного из полков авиации Черноморского флота.

Кроме того, Су-35С представляет собой грозное оружие для ВМС НАТО и Украины, которые на данный момент являются конкурентами России в Черном море. Су-35С вооружен как ракетами "воздух-воздух", так и противокорабельными Х-35 и Х-59 "Овод". Нельзя забывать и о корректируемых авиабомбах КАБ-500, КАБ-1500 и ракетах "воздух-поверхность" Х-31. Су-35С вооружен идеально, и может вступить в бой с любым существующим истребителем.

Ранее сообщалось, что Россия модернизирует аэродром Бельбек, и в скором будущем он сможет принимать даже дальние бомбардировщики.

Александр ИЛЬИН
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