Американские MQ-25 научат распознавать русских

Беспилотники оснастят новейшей авионикой

Американский беспилотник Boeing MQ-25 получит системы опознавания "свой-чужой" производства BAE Systems. Эта же компания поставит для БПЛА системы управления VMCS (Virtual Machine Control Structure). Об этом говорится в сообщении BAE Systems.

Это означает, что беспилотник, который в ближайшее время начнет заправлять топливом F/A-18, F-35B и F-35C, сможет идентифицировать в небе российские и китайские самолеты.

Как известно, MQ-25 изначально задумывался как ударный, однако едва ли не в последний момент в ВМС решили, что БПЛА поработает заправщиком.

Теперь можно предположить, что дрон потихоньку готовят к ударным миссиям, особенно после наметившегося прогресса в области беспилотной авиации России и Китая. Москва вот-вот приступит к летным испытаниям "Охотника" и готовится к строительству прототипа "Скат", а Китай успешно испытал БПЛА Wing Loong ID, полностью состоящий из композитных материалов.

С другой стороны, даже беспилотный заправщик – это огромный прогресс. ВМС США хотят себе эту "игрушку" несмотря на то, что Пентагон не испытывает дефицита в танкерах КС-135 – их более 400. Для сравнения, у России только 15 Ил-78. Это катастрофически мало.

Ранее планировалось, что до 2025 года ВКС получат несколько десятков заправщиков на базе новых Ил-76МД-90А. Но планы так и остались планами, в итоге аппетит пришлось умерить до 15. Конечно, в роли танкеров могут выступать и Су-24М, и Су-30, но заменить Ил-78 они, конечно, не могут.

По сути, американцы прорабатывают очень прогрессивный вариант с MQ-25. Беспилотник меньше, его труднее сбить. Потеря Ил-78 или КС-135 – это гибель экипажей, уничтожение большого и дорогого самолета. Беспилотник не столько большая потеря.



Как полагает программный директор программы MQ-25 в Boeing Дейв Бухольд, беспилотники поможет существенно увеличить боевой радиус самолетов на авианосцах. Далеко не всегда можно вызвать КС-135, а БПЛА будут всегда под рукой.