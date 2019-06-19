Обнаружит и отпустит: на Западе раскрыли недостаток С-400

Низкочастотного радара мало для уничтожения F-35

Российская система противовоздушной обороны, в которую входят такие комплексы как С-300, С-400, "Тор" и "Панцирь-С1" очень эффективна против истребителей НАТО четвертого поколения, однако с F-35 и F-22 все далеко не так очевидно. С-400 обнаружит эти самолеты, но не сможет их "вести" и, соответственно, уничтожить.

Как заявил в интервью The National Interest военный эксперт Майкл Кофман, специализирующийся на российских военных разработках, Москва использует усовершенствованные радары, разные ракеты, и главное, объединяет сразу несколько ЗРК в единую систему. При этом, радар С-400, работающий в диапазонах VHF, UHF, L и S может засечь и даже отследить F-22 и F-35.

"Россия сделала ставку на низкочастотные радары раннего предупреждения. Однако достаточно ли этого, чтобы передать координаты цели для ракеты?", – вопрошает Кофман.

Эксперт уверен, для того, чтобы обнаружить стелс, необходимо задействовать частоты C, X и Ku. Их используют радиолокаторы управления огнем, они и отслеживают "трассу" для ракеты с высоким разрешением.

Как утверждают в ВМС и ВВС США, стелсы неравномерно отражают сигналы, создавая так называемые скачки, тем не менее, они засекаются низкочастотными радарами. Виной тому зачастую становится хвостовое оперение, которого практически нет у В-2 и не будет у В-21. Вот их С-400 даже обнаружить будет трудно.



По словам Кофмана, пока F-22 и F-35 достаточно эффективны против российских средств ПВО. Однако со временем русские и китайцы разработают алгоритм уничтожения малозаметных истребителей. С В-21 им будет намного сложнее.