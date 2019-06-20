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Россия обладает оружием, которого нет ни у кого

Фото: commons.wikimedia.org
К 2020 году страна сократит военные расходы

Несмотря на снижение расходов в оборонной сфере, Россия остается на два-три шага впереди в оборонной сфере, потому что ни у одной страны мира нет такого высокотехнологичного оружия.

Об этом заявил Владимир Путин в ходе сегодняшней Прямой линии. Президент добавил, что при этом Россия полностью обеспечивает ядерный паритет. Тем не менее, по его словам, страна сократит еще больше военные расходы к 2020 году.

"Россия не является лидером по расходам на вооружение. Страну опережают США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония. Таким образом, Россия находится лишь на 7 месте по военным расходам" – приводит слова президента "Федерал пресс".

Александр ИЛЬИН
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