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Гроза боевиков прилетел в Новосибирск

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
С-34 покажут на локальной "Армии"

Международный форум "Армия-2019" проходит не только в подмосковной Кубинке, но и в Сибири, чтобы любители военной техники не тратили деньги дорогу и посмотрели на новинки оборонпрома рядом с домом. Конечно, такого размаха, как в парке "Патриот" с 28 по 30 июня на военном аэродроме Толмачево не будет, однако посмотреть явно будет на что.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу центрального военного округа, на форуме в Новосибирске представят новый и прекрасно себя зарекомендовавший в Сирии истребитель-бомбардировщик Су-34. Ранее в интернете появилось видео, как "утенок" одной бомбой КАБ-1500 уничтожает бункер с десятками боевиков.

Самолет задействуют в статистическом показе. Каждый желающий сможет в живую осмотреть машину, а заодно и ее предшественника Су-24. Бомбардировщики прилетели под Новосибирск из Челябинской области.

Александр ИЛЬИН
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