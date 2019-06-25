Запад: Россия готовит молниеносную войну

Поможет только скопление сил НАТО на границе

Россия, несмотря на утверждения об оборонительном характере доктрины, выстроила идеальную военную машину для наступательных действий по советскому образцу.

Механизированные и бронетанковые подразделения, поддерживаемые авиацией и артиллерией, должны прорвать оборону стран НАТО и врезаться глубоко в тыл противника. Наиболее уязвимыми являются страны Прибалтики и Польша, которых Россия подомнет под себя первыми.

К такому выводу пришли военные аналитики центра Real Clear Defense. Этого же мнения давно придерживается и бывший командующий НАТО в Европе генерал Филип Бридлав. Еще в 2014 году он заявил, что Россия в состоянии провести быструю военную кампанию против ближайших соседей. При этом НАТО не сможет защитить Латвию, Эстонию, Литву. Чтобы добраться до самых отдаленных участков прибалтийских стран русским понадобится максимум 60 часов.

Только в случае затяжного конфликта Россия столкнется с превосходящим ее в боевой мощи блоком НАТО. Кроме того, Москва окажется в экономической блокаде со стороны Запада.

Согласно исследованиям Фонда Карнеги, экономическое и военное преимущество Запада очевидно, поэтому Россия понесет огромные потери, впрочем, как и страны НАТО. Поэтому шанс Москвы в молниеносной атаке и быстрому захвату территории, а затем построении грамотной обороны. Неслучайно Россия проводит внезапные боевые проверки, в которых участвует 150 тыс. человек, включая спецназ, части ПВО и авиацию.

Западные аналитики считают очень важным сосредоточение сил НАТО в так называемой "буферной зоне". Вывод бронетанковой дивизии США администрацией Обамы из Восточной Европы Real Clear Defense считает огромной ошибкой, что стало очевидно после 2014 года.

По мнению экспертов, в Восточной Европе необходимо разместить бронетанковые бригады, авиационные эскадрильи, и даже ракетные комплексы, вроде российских "Искандеров" – США как раз работают над такими.

Недавно Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши военной базы. Как один из вариантов, на ней в перспективе будет дислоцироваться бронетанковая дивизия, но пока, судя по всему, стороны договорились о более "легком" варианте.



Модель Real Clear Defense очень напоминает Восточную Европу эпохи холодной войны, когда в ФРГ находились десятки тысяч американских военных.

В России неоднократно заявляли, что не строят никаких планов относительно Прибалтики, что похоже на правду. В Москве хорошо понимают, что НАТО превосходит Россию в боевой мощи, поэтому вести тотальную войну будет самоубийством. Скорее всего, Россия продолжит удерживать контроль над частью Донбасса, Приднестровьем, сохранит базы в Армении, Таджикистане, Киргизии и постарается сохранить их.

Крым Москва не отдаст, превратив его в одну из самых защищенных военных баз в стране. Но пытаться захватить Прибалтику Россия не станет, так как в этих странах большая часть жителей негативно настроена к русским. Эту территорию просто будет трудно удержать под контролем долгое время – только силой, но это сильно ударит по имиджу России, который и так сильно пострадал.