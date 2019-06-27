Отряд российских кораблей находится под постоянным контролем Пентагона

Флот США пристально следит за развертыванием отряда кораблей Северного флота России в порту кубинской столицы Гаваны. Об этом заявили представители Северного командования ВС США.



"Мы знаем о перемещении российского корабля "Горшков" и активно следим за этим. Мы не будем обсуждать все предпринятые меры, но командование воздушно-космической обороны Северной Америки проводит воздушные операции для защиты США и Канады. Северное командование вооруженных сил США развернуло военно-морские силы и средства для отслеживания "Горшкова",

– говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану. Фрегат собираются посетить чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования местных вооруженных сил.

Корабли и суда Северного флота вышли в дальний поход из Североморска 26 февраля. В составе отряда находятся новейший фрегат "Адмирал Горшков", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама". За это время они преодолели путь в 28 тыс. морских миль (около 52 тыс. км). Российские моряки заходили в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая и Эквадора, побывали во Владивостоке, пересекли Тихий океан и прошли через Панамский канал.

Вооруженные силы стран НАТО сопровождают наши корабли на протяжении всего похода. В марте патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел облет на низкой высоте над отрядом кораблей, когда они шли через Атлантику.

Также сообщалось, что в мае британский фрегат увязался за большим противолодочным кораблем Северного флота РФ "Североморск", когда тот возвращался в порт приписки из Средиземного моря.