F-35 и B-2 совершат революцию в боевой авиации

Самолеты сами будут управлять беспилотниками и обнаруживать комплексы ПВО первыми

Летчики F-35 будут управлять беспилотниками прямо из кабины, а бомбардировщики В-2 и В-21 быстро определят координаты наземных комплексов ПВО, чтобы не попасть под удар. Военному блогу DefenseMaven удалось узнать некоторые новые технологии, которые в ближайшем будущем намерены использовать в ВВС США. Прежде всего, это искусственный интеллект.

Как будто по случайному совпадению примерно об этом же говорил в среду глава АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко, когда разговор зашел об истребителях шестого поколения. Но для американцев F-35, судя по всему, станет тем промежуточным звеном, которое позволит сделать переход в машинам уже другого уровня, в котором человеку будет уготована роль "повелителя машин" и тактика одновременно.

Как пишет DefenseMaven, процессоры станут мощнее, больше внимания будет уделяться компьютерным алгоритмам. Информация с датчиков будет обрабатываться максимально быстро, F-35 в модификации Block IV это уже будущее истребительной авиации, сколько бы не ворчали консерваторы о "ненадежности" электроники.

На поле боя информация является одним из ключей к успеху. По мнению декана Института аэрокосмических исследований Митчелла Дэвида Дептулы, американские летчики получат колоссальное преимущество именно благодаря обмену информацией, а способствовать этому будет развитие IT-технологий.

Уже сейчас F-35 использует "зачатки" искусственного интеллекта, когда собирает, систематизирует и выдает летчику на экране всю информацию. А в ближайшем будущем, летчики смогут управлять из кабины беспилотниками. По мнению некоторых экспертов, это может быть "Валькирия", которая сейчас активно проходит испытания. БПЛА смогут не только наводить на цели и заниматься разведкой, но и атаковать противника.



Пока сложными аппаратами, вроде "Жнеца" или RQ-4, управляют с земли, но в будущем это будут делать летчики. Видеокартинка с БПЛА в режиме реального времени будет передаваться прямо в кабину F-35.

Что касается стелс-бомбардировщика В-2, то этот самолет получит процессор, который увеличит производительность бортового электронного оборудования в тысячу раз. Это колоссальная разница.

Самолет намного быстрее обнаружит опасность с земли и максимально быстро нанесет бомбовый удар. Датчик дает координаты цели, самолет наносит удар – никаких заминок. Бомбардировщик оборудуют новым оптоволоконным кабелем, пока на нем использованы технологии 80-х.