Патрульный корабль России перепугал британцев в Ла-Манше

"Василию Быкову" обеспечили торжественный эскорт

Британский сторожевой корабль HMS Forth экстренно вышел в открытое море навстречу патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Василий Быков". Тот проходил через пролив Ла-Манш, направляясь в Санкт-Петербург из Атлантического океана.



По данным британской прессы, поддержку сторожевику оказали боевые самолеты британских Военно-морских сил. Очевидно, моряки и летчики ее величества ожидали от российского корабля каких-то провокаций и были готовы вступить в бой. При этом на флоте ситуацию назвали стандартной.

"Это обычное дело для королевских ВМС, которые всегда готовы отреагировать на появление любых кораблей в зоне интересов Великобритании",

– приводит издание Daily Star слова старшего помощника командира HMS Forth Самюэля Филдса.

Корабль проекта 22160 "Василий Быков" впервые прошел через Ла-Манш. Он направляется в Северную столицу, чтобы принять участие в параде в честь Дня военно-морского флота. До этого "Василий Быков" нес патрульную службу в Атлантическом океане. Этот дальний поход стал первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота.

Преследование российских кораблей вблизи своих территориальных вод действительно является обычным делом для Военно-морских сил Великобритании. В мае в Ла-Манше за большим противолодочным кораблем "Североморск", который возвращался в одноименный порт приписки из Средиземного моря, увязался британский фрегат HMS Northumberland. Командир корабля Элли Поллард также назвала подобную операцию привычной процедурой.