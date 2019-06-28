Патрульный корабль России перепугал британцев в Ла-Манше

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Британский сторожевой корабль HMS Forth экстренно вышел в
открытое море навстречу патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Василий
Быков". Тот проходил через пролив Ла-Манш, направляясь в Санкт-Петербург
из Атлантического океана.
По данным британской прессы, поддержку сторожевику оказали боевые самолеты британских Военно-морских сил. Очевидно, моряки и летчики ее величества ожидали от российского корабля каких-то провокаций и были готовы вступить в бой. При этом на флоте ситуацию назвали стандартной.
"Это обычное дело для королевских ВМС, которые всегда готовы отреагировать на появление любых кораблей в зоне интересов Великобритании",
– приводит издание Daily Star слова старшего помощника командира HMS Forth Самюэля Филдса.
Корабль проекта 22160 "Василий Быков" впервые прошел через Ла-Манш. Он направляется в Северную столицу, чтобы принять участие в параде в честь Дня военно-морского флота. До этого "Василий Быков" нес патрульную службу в Атлантическом океане. Этот дальний поход стал первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота.
Преследование российских кораблей вблизи своих территориальных вод действительно является обычным делом для Военно-морских сил Великобритании. В мае в Ла-Манше за большим противолодочным кораблем "Североморск", который возвращался в одноименный порт приписки из Средиземного моря, увязался британский фрегат HMS Northumberland. Командир корабля Элли Поллард также назвала подобную операцию привычной процедурой.
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