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В России начали производство С-500

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
По прогнозам американцев, новейший ракетный комплекс "похоронит" своего предшественника

Подробности о "Прометее" по-прежнему держат в секрете.

О начале производства С-500 сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. При этом он отметил, что продавать зенитную ракетную систему наша страна не намерена "ни за какие деньги". Сначала комплексы должна получить российская армия, заявил Чемезов на съемках программы "Действующие лица". В эфир она выйдет 1 июля.

Раскрывать детали о новейшем оружии глава "Ростеха" отказался, пишет РИА Новости.

Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Комплекс способен "найти" и поразить до десяти баллистических сверхзвуковых ракет. Эксперты уже называют "Прометей" прорывом. Вместе с тем еще до начала производства у комплексов нашли уязвимости.

Об С-500 рассуждают и американские специалисты. Ранее они отмечали, что его появление положит конец эпохе С-400 на международной арене.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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