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Китаю нужен российский Су-35 для запчастей

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Пекин нашел простой способ обновить свой боевой крылатый флот

Несмотря на то, что Китай далеко продвинулся в разработке передового стелс-истребителя, Пекин может согласиться на предложение Москвы закупить у России еще одну партию отечественных Су-35. Эксперты дают разные оценки такого шага властей КНР.

Как отмечает National Interest, китайцы уже закупили 24 российских истребителя Су-35 – модернизированную версию Су-27 "Фланкер" времен холодной войны. За эти крылатые машины Пекин в 2015 г. заплатил Москве $2,5 млрд. Часть из этих истребителей сейчас патрулирует острова Тайвань и акваторию Южно-Китайского моря. Однако в РФ рассчитывают, что смогут продать Китаю еще больше "современного вооружения и военного оборудования российского производства, включая дополнительные партии Су-35", пишет издание со ссылкой на ТАСС.

Китайское телевидение, комментируя эту информацию, сообщило, что Пекин действительно может закупить еще Су-35 на замену старым крылатым машинам. В настоящее время в арсенале армии КНР около 3 тыс самолетов, из которых 1700 – истребители. Но многие из них – это устаревшие модели времен холодной войны, в том числе несколько сотен копий советского МиГ-21 эпохи 1960-х годов.

Фото:  Сергей Бобылев/ТАСС

Между тем, несмотря на то, что Китай разработал истребитель-невидимку пятого поколения J-20 – якобы аналог американских F-22 и F-35 – ВВС Народно-освободительной армии сталкивается с материально-техническими проблемами, связанными с поддержанием огромного парка старых самолетов, отмечает автор статьи.

Со своей стороны, китайский военный эксперт Фу Цяньшао назвал и другую причину вероятной покупки наших истребителей. Он заявил Global Times, что "хотя Китай действительно может купить больше Су-35, они не предназначены для замены старых китайских самолетов, потому что российские самолеты слишком дороги, а в Китае слишком много старых самолетов". По его словам, замена, скорее всего, будет производиться отечественными военными машинами.

"Уже купив партию Су-35, Китаю не нужно больше изучать технологию. Но если Китай действительно купит больше, это сделает материально-техническую поддержку ВВС страны более эффективной, поскольку будет больше запасных частей и квалифицированного персонала", – уточнил свою мысль эксперт.

При этом Фу подчеркнул, что экономические и политические факторы также могут сыграть свою роль в потенциальной сделке из-за ​​тесных отношений между Китаем и Россией, а покупка Пекина "поможет развитию российской авиационной промышленности".

Елена УСОВА
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