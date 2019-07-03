Отечественные средства ПВО пока что не прошли проверку боем

Турция собирается приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400, так как они имеют преимущества перед западными аналогами. Однако у российских средств ПВО имеется существенный недостаток: они никогда не были в настоящем сражении, отмечают западные эксперты.



Системы С-400 никогда не тестировались в условиях "серьезной войны". В этом существенное отличие между ними и американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot, заявил в интервью изданию Deutsche Welle сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Везман.

В остальном же "Триумф" состоит из сплошных достоинств. На сегодняшний день С-400 – это "самая мощная модель в ряде систем обороны, разработанных в Советском Союзе после Второй мировой войны, а затем модернизированных в России", отмечает издание.

Специалист из Университета Бирмингема Ричард Коннолли указывает на то, что "Россия всегда была лидером в ракетостроении", а потому ее опыту в создании комплексов противовоздушной обороны можно доверять. По его словам, С-400 может использоваться с различными типами ракет, при этом система имеет цену, которая значительно ниже, чем у западных аналогов.

"С-400 – это примерно половина цены американской системы Patriot",

– заявил Конноли.

И все же эксперты сходятся во мнении, что, отдавая предпочтение российским ЗРК перед американскими, власти Турции в первую очередь опирались не на технические характеристики комплексов и не на соотношение "цена – качество". Приобретение С-400 Анкарой объясняется политическими мотивами и стремлением к независимости Турции от внешнего влияния со стороны США.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил сроки поставок российских зенитных ракетных систем С-400. По его словам, это должно произойти в течение десяти дней.