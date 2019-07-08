Британский летчик обошел зону действия радиоэлектронной борьбы в Севастополе

Рядом с крымским побережьем провел разведку самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, Sentinel R.1 сначала пролетел вдоль черноморского побережья Краснодарского края, а затем приблизился к побережью Крыма. Самолет сумел обойти зону действия радиоэлектронной борьбы в районе Севастополя.

Иностранные разведывательные самолеты и беспилотные аппараты регулярно появляются возле российских границ, в том числе в районе Крыма. На прошлой неделе вдоль берегов Крыма несколько часов проводили разведывательные полеты беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.

