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Рядом с крымским побережьем провел разведку самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.
По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, Sentinel R.1 сначала пролетел вдоль черноморского побережья Краснодарского края, а затем приблизился к побережью Крыма. Самолет сумел обойти зону действия радиоэлектронной борьбы в районе Севастополя.
06:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 8 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, бортовой номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺.#RAF pic.twitter.com/aEdS1la5iC
Иностранные разведывательные самолеты и беспилотные аппараты регулярно появляются возле российских границ, в том числе в районе Крыма. На прошлой неделе вдоль берегов Крыма несколько часов проводили разведывательные полеты беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.
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