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В России представят совершенно новый авианосец

Фото: commons.wikimedia.org/Artem Tkachenko (CC BY-SA 4.0)
Загадочный "Ламантин" разработали в Петербурге

Новейшим российским авианосцем может стать вовсе на "Шторм", как предполагалось ранее, а некий "Ламантин" разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Проект корабля впервые представят на девятом Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

По данным FlotProm, презентация состоится в рамках экспозиции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Что касается характеристик, то известно лишь, что его водоизмещение составит 80-90 тыс. тонн. Открытым остается вопрос, какая у корабля будет энергоустановка и как будут взлетать и садиться истребители. Вероятно, авианосец оснастят электромагнитной катапультой, так как на сегодняшний день это наиболее современное решение.

Кроме того, у России может появиться и средний авианосец. Разработчик тяжелого "Шторма" Крыловский государственный научный центр представит в Северной столице корабль водоизмещением 76 тыс. тонн, который занимает середину между тяжелым "Штормом" и многоцелевым "Штормом-КМ" (44 тыс. тонн).

Как сообщает FlotProm, cредний авианосец получит комбинированную главную энергетическую установку (ГЭУ). Маршевой станет атомная энергоустановка, схожая с той, которая стоит на подлодках проекта "Ясень", а форсажной – газотурбинная на основе двигателя М90.

Нужно отметить, что все это пока лишь проекты, требующие серьезного финансирования. "Шторм" так и не был включен в государственного программу вооружения. Вместо этого было принято решение чинить заслуженного "Адмирала Кузнецова", с которым с самого начала было немало проблем. На Западе назвали решение реанимировать корабль "делом имиджа и национального престижа".

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ruРоссийские ПКБ предлагают вполне реальные проекты, однако нужно понимать, что авианосец должен производиться в комплексе с палубным истребителем. Это точно не будут устаревшие Су-33 и МиГ-29К. В "Сухом" пообещали сделать корабельную версию Су-57, если нужно, но пока в Минобороны добро так и не дали. Еще сам Су-57 проходит испытания, и летчики вот-вот получат первые серийные машины.

Но с другой стороны, американцы параллельно разрабатывали F-35A и палубные F-35B и F-35C. У России нет перспективного палубного истребителя, а санкции явно будут мешать оснастить корабли новейшими электромагнитными катапультами и другим современным оборудованием. Поэтому, чтобы построить новые авианосцы, России понадобится еще немало времени.

Александр ИЛЬИН
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