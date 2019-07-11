США назвали F-15 самым опасным истребителем после F-22

Самолет пачками уничтожал МиГи

В то время как в F-35 находят все новые недостатки и тут же пытаются их исправить, постоянно обновляя машину, словно смартфон, у США по-прежнему остается на вооружении истребитель, к которому вообще не возникает никаких вопросов. Это F-15 Eagle, который с конца 70-х ни разу не снимался с производства. Сейчас летчики ВВС США летают на F-15C и F-15D, а к выпуску готовится глубоко модернизированный F-15X с АФАР и просто "людоедским" набором вооружения.

Советский Су-27 "Фланкер" стал ответом именно на F-15. Сирийские МиГ-21, МиГ-23 вчистую проигрывали израильским "пятнадцатым", поэтому советское руководство прекрасно понимало необходимость в новой машине.

Как пишет старший летчик Джон Линцмайер в своей статье про F-15, выдержки из которой приводит The National Interest, это "вечный планер" с современными возможностями. Американцы считают, что этот самолет одержал 104 победы и не проиграл ни разу. По израильским данным, только в период с июня 1979 по ноябрь 1985 года F-15 одержали 56-57 воздушных побед над сирийскими МиГ-21 и МиГ-23. F-15 принадлежал к совершенно другой "лиге", поэтому шансов и самолетов Микояна было немного.

Во время операции "Буря в пустыне" по американским данным F-15 сбили 34 иракских самолета и вертолета. В частности, были сбиты пять иракских МиГ-29 и столько же Су-22. Больше всего проблем у "Иглов" было со скоростными МиГ-25 – только они могли свободно летать в небе Ирака при тотальном превосходстве американцев.



Два F-15Е были сбиты иракскими средствами ПВО советского производства. Также по версии иракской стороны, пилот МиГ-25ПД Аль-Саммурай сбил F-15 30 января 1991 года. Еще один F-15 был уничтожен обломками иранской баллистической ракеты "Скад".

F-15 ни разу не встречались в бою с советскими и российскими "Фланкерами". Если бы это произошло, возможно, статистика F-15 бы ухудшилась. Тем не менее, можно утверждать, что "Игл" очень удачный самолет, так как обычно истребители служат намного меньше. А "пятнадцатый" вот-вот переживет второе рождение. В настоящее время в США отрабатывается взаимодействие связки F-22 и F-15.