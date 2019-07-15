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SR-71 заставил "взвыть" все сигнализации

Фото:flickr.com/expertinfantry
Последний полет "звездолета" попал на пленку

Крайний раз легендарный разведчик SR-71 "Черный дрозд" поднялся в небо в субботу 9 октября 1999 года. Напоследок самолет разогнался почти до 4000 км/час. От грохота вследствие перехода на сверхзвук заработали сигнализации всех машин в округе. Толпа внизу увидела самолет по белому следу в небе, стремительно рассекающему купол неба. Во время взлета, части полета и посадки SR-71 сопровождал самолет NASA.


Журнал Aviation Geek Club опубликовал некоторые любопытные подробности этого знаменательного и несколько печального дня для мировой авиации. Оказывается, SR-71 должен был подняться с базы Эдвардс два раза. Однако воскресный полет был отменен из-за утечки топлива. Любой полет реактивного самолета сопряжен с опасностью, однако с SR-71 это был вообще особый случай.

Как говорил пилот разведчика Брайн Шул, больше людей поднялись на Эверест, чем летали на "Дрозде" – самом быстром и высотном самолете в мире.

Всего было построено 32 машины. В нем было применено столько передовых технологий, что в 1968 году правительство приказало Lockheed Martin уничтожить все инструменты, которые использовались для создания SR-71. Так сильно США не хотели, чтобы кто-то, прежде всего, СССР не смог построить нечто подобное. А советские инженеры были способны на это – достаточно вспомнить "сотку" в ответ на на американскую "Валькирию".

Фото:flickr.com/expertinfantry

По данным журнала Airman, SR-71 был первым в мире самолетом-невидимкой. Нижняя часть фюзеляжа у разведчика почти плоская. "Дрозд" был окрашен в ферритовую радиопоглощающую краску. Она не только делала самолет трудной целью для радара, но и позволяла самолету выдержать высокие температуры. Во время полета SR-71 раскалялся до 600 градусов.

Александр ИЛЬИН
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