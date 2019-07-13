Учения РФ в Крыму заставили Незалежную задуматься о существовании

В стране признали, что не способны воевать с российской армией

Украинский генерал, экс-глава СБУ и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко отреагировал на учения России в Крыму. По его мнению, Москва решила таким образом ответить на украинско-американские действия в рамках Sea Breeze 2019.

По словам генерала, в учениях на полуострове задействовали две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии, которые впервые десантировались в этом году. При этом Смешко заметил, что маневры проводились на малой высоте в условиях сложного рельефа.

"Они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze", – сказал экс-глава СБУ в эфире канала "1+1".

Смешко признался, что в данный момент украинская армия совсем не способна воевать с Россией.

"Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?",

– добавил он.

Напомним, что с 1 по 12 июля проходили украинско-американские учения Sea Breeze. В маневрах приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.