Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Учения РФ в Крыму заставили Незалежную задуматься о существовании

Фото: www.globallookpress.com
В стране признали, что не способны воевать с российской армией

Украинский генерал, экс-глава СБУ и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко отреагировал на учения России в Крыму. По его мнению, Москва решила таким образом ответить на украинско-американские действия в рамках Sea Breeze 2019.

По словам генерала, в учениях на полуострове задействовали две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии, которые впервые десантировались в этом году. При этом Смешко заметил, что маневры проводились на малой высоте в условиях сложного рельефа.

"Они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze", – сказал экс-глава СБУ в эфире канала "1+1".

Смешко признался, что в данный момент украинская армия совсем не способна воевать с Россией.

"Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?",

– добавил он.

Напомним, что с 1 по 12 июля проходили украинско-американские учения Sea Breeze. В маневрах приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей