Су-30 подтянут до уровня Су-35

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В России создадут новую модификацию истребителя Су-30СМ. Об этом рассказал источник в авиапроме.
По его словам, к опытно-конструкторским работам специалисты уже приступили.
"ОКБ Сухого начало опытно-конструкторские работы под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит двигатели АЛ-41Ф-1С, которые серийно устанавливаются на самолеты Су-35",
– цитирует собственного источника "Интерфакс".
Отмечается, что первые испытания модифицированного Су-30СМ пройдут в 2020 году. После этого будет принято решение об оснащении новыми двигателями строевых истребителей.
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