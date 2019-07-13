Су-30 подтянут до уровня Су-35

Истребители получат новые двигатели

В России создадут новую модификацию истребителя Су-30СМ. Об этом рассказал источник в авиапроме.

По его словам, к опытно-конструкторским работам специалисты уже приступили.

"ОКБ Сухого начало опытно-конструкторские работы под шифром Су-30СМД. Эта модификация получит двигатели АЛ-41Ф-1С, которые серийно устанавливаются на самолеты Су-35",

– цитирует собственного источника "Интерфакс".

Отмечается, что первые испытания модифицированного Су-30СМ пройдут в 2020 году. После этого будет принято решение об оснащении новыми двигателями строевых истребителей.