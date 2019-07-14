Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Немцы восхитились триумфом Путина в Турции

Фото: www.globallookpress.com
Сделку Москвы и Анкары по С-400 назвали огромной победой

Сегодня на авиабазу Мюртед прибыл пятый самолет с российскими ЗРК.

Американцам напомнили, почему турки не закупили у них систему Patriot. Анкара заключила весьма выгодный договор с Москвой, считает немецкий политолог Томас Егер. Сделка с США сорвалась из-за цены комплексов. Кроме того, американцы не хотели допустить утечки технологий. Закупку Турцией С-400 у России Егер отметил, как триумф российского лидера Владимира Путина.

Между тем эксперт отмечает, что Анкара может выйти из НАТО – и без того напряженные отношения с США могут ухудшиться еще больше. Если события пойдут по такому сценарию, это будет геостратегической потерей, пишет он в статье для Focus Online.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Сегодня туда прибыл пятый самолет с ЗРК на борту. Об этом сообщает турецкое минобороны.

"В течение дня запланировано прибытие ещё двух самолётов",

- отмечают в ведомстве.

Как стало известно ранее, американцы в ближайшее время объявят о санкциях против Турции на фоне закупки российских комплексов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей