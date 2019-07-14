Немцы восхитились триумфом Путина в Турции

Сделку Москвы и Анкары по С-400 назвали огромной победой

Сегодня на авиабазу Мюртед прибыл пятый самолет с российскими ЗРК.

Американцам напомнили, почему турки не закупили у них систему Patriot. Анкара заключила весьма выгодный договор с Москвой, считает немецкий политолог Томас Егер. Сделка с США сорвалась из-за цены комплексов. Кроме того, американцы не хотели допустить утечки технологий. Закупку Турцией С-400 у России Егер отметил, как триумф российского лидера Владимира Путина.

Между тем эксперт отмечает, что Анкара может выйти из НАТО – и без того напряженные отношения с США могут ухудшиться еще больше. Если события пойдут по такому сценарию, это будет геостратегической потерей, пишет он в статье для Focus Online.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Сегодня туда прибыл пятый самолет с ЗРК на борту. Об этом сообщает турецкое минобороны.

"В течение дня запланировано прибытие ещё двух самолётов",

- отмечают в ведомстве.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı. pic.twitter.com/71Clh4WhaG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 июля 2019 г.

Как стало известно ранее, американцы в ближайшее время объявят о санкциях против Турции на фоне закупки российских комплексов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.