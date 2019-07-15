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Российские самолеты напугали Балтику

Фото: www.globallookpress.com
Три страны внимательно следили за маневрами бомбардировщиков ВКС России

Бурную реакцию вызвали у стран Северной Европы 2 военных самолета Ту-160, проводившие плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Навстречу стратегическим ракетоносцам поднялись истребители трех балтийских стран, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, полет продолжался в течение семи часов, и на разных этапах маршрута российских бомбардировщиков-ракетоносцев сопровождали самолеты ВВС Дании, Швеции и Финляндии. 

О том, что истребители F/A-18 ВВС Финляндии поднялись в воздух 15 июля для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом написал в микроблоге Twitter пользователь StasSwanky. 

Он отметил, что, выполнив задачу, россияне благополучно вернулись в аэропорт вылета.  

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Воздушное судно относится к самым тяжелым боевым самолетам в мире, а также является самым скоростным бомбардировщиком из находящихся на вооружении. Летчики прозвали Ту-160 "Белым лебедем".

Валентина МАЙОРОВА
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