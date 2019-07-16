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В американском центре частной разведки Stratfor считают, что нашли уязвимое место российского комплекса С-400.
По словам специалистов, ЗРК не сможет выдержать массированной атаки, если его не защитят другими средствами противовоздушной обороны. Кроме того, эффективность комплекса завышена, так как в гористой местности он не сможет сбить летящую ракету на расстоянии сотен километров.
По мнению экспертов, эффективность С-400 сильно зависит от ландшафта и навыков военных операторов страны, в которой он находится, уточняет URA.RU.
Комплекс С-400 предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров, напоминает телеканал "360".
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