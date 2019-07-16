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США навяжут России и Китаю ядерную сделку

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон озадачился стратегической стабильностью в мире

Разговор о трехстороннем соглашении "нового поколения", за который безынициативно ратует глава Белого дома Дональд Трамп, состоится в Женеве между Москвой и Вашингтоном. Во всяком случае, последний не теряют надежды на это. Речь идет о сдерживающем ядерном договоре между РФ, США и Китаем, передает владеющий сведениями от высокопоставленных американцев Reuters. 

"Если встреча пройдет успешно, мы получим больше ясности относительно того, как Россия относится к вопросу об участии Китая",

цитирует агентство информатора. Собеседник агенства добавил, что американцы анонсируют встречу, "постучав по дереву", ведь они, переговоры, каждый раз оказываются в одном шаге от неудачи. 

Между тем представители США не рассчитывают на диалог по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Стороны не будут также касаться и продления заканчивающегося в 2021 году Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). 

"Это проблема на следующий год",

– заключил осведомитель. 

В марте в ответ на действия Вашингтона Москва отказалась выполнять условия ракетного договора, заключенного более 30 лет назад, напоминает URA.RU. В начале июля президент РФ Владимир Путин остановил действие соглашения. При этом глава государства выступил против гонки вооружений, пообещав не впутывать в нее нашу страну. 

Вопрос стратегической стабильности между Россией и США будет поднят в Женеве 17-18 июля, уточняет "Царьград". Со стороны американцев в переговорах будет участвовать первый замгоссекретаря Джон Салливан. От РФ делегирован замгалвы МИД Сергей Рябков. 

Ксения АНДРЕЕВА
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