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Зарплаты у российских военных резко вырастут

Фото: www.globallookpress.com
Изменения коснутся контрактников

С начала учебного года, то есть с 1 сентября, подписавшие контракты рядовые и сержанты будут получать существенно больше. Еще через месяц приятный сюрприз ждет водителей категории "D". Для них будут увеличены тарифные разряды по воинским должностям.

Об этом накануне сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что соответствующие инициативы ведомства поддержал глава государства Владимир Путин, пишет издание вооруженных сил "Красная звезда".

Также с 1 октября на тридцатипроцентную надбавку могут рассчитывать водители категорий "С" и "Е". Тогда же вырастут компенсации за съемное жилье для солдат и сержантов. Им будут возмещать такие же суммы, как офицерам и прапорщикам, уточняет "Комсомольская правда". Не исключено, что контрактники и курсанты смогут ездить в отпуск до места назначения и обратно бесплатно. 

Ксения АНДРЕЕВА
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