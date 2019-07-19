В США разрабатывают палубный истребитель шестого поколения

Самолет отправит на пенсию "Суперхорнета"

Палубные F-35B и F-35C еще только начали свою службу на авианосцах, а в Пентагоне уже задумались о самолетах нового поколения, которые полностью заменят F/A-18 и будут тесно работать с палубными беспилотниками, причем не только MQ-25.

Как пишет The National Interest, в Штатах запущена военно-морская программа "Воздушное превосходство следующего поколения". Новый палубный истребитель должен появиться к 2030 году. К этому времени, F-35B и F-35C будут уже заслуженными "бойцами", и летчикам представят уже следующую машину.

Истребитель шестого поколения получит новый двигатель, планер, систему вооружения, датчики и средства радиоэлектронной борьбы. Самолет станет еще более скрытным, чем F-35 и скорее будет напоминать стелс-беспилотник. На данный момент разрабатывается новое поглощающее радиосигналы покрытие.

Сам самолет получит искусственный интеллект и возможно, будет иметь беспилотный режим. Уже сейчас для F-35 готовят БПЛА "Валькирия" в качестве напарника. Истребители шестого поколения будут постоянно взаимодействовать с беспилотниками.

Впрочем, F-35 тоже будет постоянно модернизироваться, все более приближаясь к шестому поколению. Далеко не все в Морской авиации США полагают, что F/A-18 отжил свое. Возможно, его модернизируют, подобно F-15X, и тогда он еще послужит лет десять, а может, и больше. "Суперхортнеты" уже оснащают новой авионикой, радарами, летчики получают продвинутые шлемы.

Истребители шестого поколения будут отличаться лучшими датчиками, которые будут действовать на больших расстояниях. То же самое можно сказать и о вооружении. Война в воздухе станет сетецентрической, как и на суше.