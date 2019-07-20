Российские корабли приблизились к границам Латвии

В Риге вызвало беспокойство присутствие военных РФ у берегов страны

В национальных вооруженных силах Латвии утверждают, что два российских военных корабля приблизились к границам страны.

Отмечается, что недалеко от берега проплыл буксир "Евгений Хоров", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов", говорится в заявлении, опубликованном в Twitter. При этом непонятно, что вызывало беспокойство у латвийцев, так как россияне соблюдали международное право и не нарушали границ.

Стоит отметить, что власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства.