США отказались верить в угрозу из России

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Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли считает, что Россия не представляет для американцев угрозы в долгосрочной перспективе.
По его словам, больше всего опасность исходит от Китая.
"Иран не хочет войны, Китай не хочет войны, Россия не хочет войны",
– цитирует Эшли ТАСС.
Он подчеркнул, что США будут пристально следить за установкой гиперзвукового оружия в РФ и Поднебесной. Американцы не скрывают, что попробуют собрать все возможные данные о развитии подобных систем.
Ранее в Америке заявили, что ракетный комплекс "Авангард" будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году.
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