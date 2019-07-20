США отказались верить в угрозу из России

В Вашингтоне опасаются военного развития Пекина

Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли считает, что Россия не представляет для американцев угрозы в долгосрочной перспективе.

По его словам, больше всего опасность исходит от Китая.

"Иран не хочет войны, Китай не хочет войны, Россия не хочет войны",

– цитирует Эшли ТАСС.

Он подчеркнул, что США будут пристально следить за установкой гиперзвукового оружия в РФ и Поднебесной. Американцы не скрывают, что попробуют собрать все возможные данные о развитии подобных систем.

Ранее в Америке заявили, что ракетный комплекс "Авангард" будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году.