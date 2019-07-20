Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США отказались верить в угрозу из России

Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне опасаются военного развития Пекина

Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли считает, что Россия не представляет для американцев угрозы в долгосрочной перспективе.

По его словам, больше всего опасность исходит от Китая.

"Иран не хочет войны, Китай не хочет войны, Россия не хочет войны",

цитирует Эшли ТАСС.

Он подчеркнул, что США будут пристально следить за установкой гиперзвукового оружия в РФ и Поднебесной. Американцы не скрывают, что попробуют собрать все возможные данные о развитии подобных систем.

Ранее в Америке заявили, что ракетный комплекс "Авангард" будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей