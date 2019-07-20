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Госсекретарь США позвонил главе МИД Турции из-за поставок С-400

Политик также обсудил участие Анкары в производстве F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил поставки С-400 Анкаре и участие в программе производства истребителей F-35.

"В ходе телефонного разговора Чавушоглу и Помпео обсудили F-35, С-400 и Сирию, в том числе реализацию дорожной карты по Манбиджу, ситуацию в Идлибе, зону безопасности, а также двухсторонние отношения", – цитирует источника РИА "Новости".

Напоминаем, что на фоне начала поставок в Турцию российских комплексов С-400 в Вашингтоне разрабатывают пакет ограничительных мер против Анкары в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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