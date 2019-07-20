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В Грузию отправили тысячи солдат НАТО

Фото: www.globallookpress.com
Цель военных - обеспечить безопасность в Черном море

В Грузии пройдут масштабное учения НАТО, в котором примут участие более 3 тысяч солдат из 14 стран Альянса.

Отмечается, что целью маневров является повышение взаимопонимания и выработки скорости реагирования на различные угрозы между государствами, входящими в состав НАТО. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что учения также направлены на сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря, передает RT.

Данное мероприятие пройдет в момент пика кризиса в отношениях между Тбилиси и Москвой, что может только ухудшить ситуацию.

Учения Agile Spirit пройдут с 27 июля по 9 августа на территории Грузии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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