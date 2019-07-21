Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Очередной бред": в России жестко ответили на обвинения в задержании танкера

Военный вертолет США в Ормузском проливе. Фото: www.globallookpress.com
Подобное поведение не сулит никаких выгод Москве и не характерно для российской внешней политики

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал статью британского издания Sunday Mirror о подозрениях разведывательной службы MI-6 и Центра правительственной связи Великобритании в том, что к задержанию танкера Stena Impero Ираном может быть причастна Россия. Сенатор подчеркнул, что можно придумать что угодно, чтобы попытаться втянуть в разбирательство Москву.

"Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира?",

– цитирует РИА Новости Олега Морозова.

Он отметил, что в результате произошедшего Великобритания и США "расчехлили оружие" и готовятся усилить свое военное присутствие в регионе. "Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии", – заметил сенатор.

При вдумчивом разборе ситуации складывается ощущение, что главными выгодоприобретателями от сложившейся ситуации оказываются как раз западные страны. "Придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся – такова современная стратегия коллективного Запада", – обозначил Олег Морозов.

Не сомневается в искусственности попыток втянуть Россию в скандал и его коллега Александр Пушков. Он напомнил, что ранее похожие обвинения уже поступали в адрес нашей страны из-за провокации, которую Петр Порошенко устроил в Керченском проливе. "Спецы по "фейк ньюс" никогда не уходят в отпуск", – на своей странице в Twitter отметил сенатор.

Напомним, вечером 19 июля Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж судна – 23 человека, среди которых трое россиян, остается на борту.

Инцидент стал ответом Тегерана на ситуацию с иранским танкером Grace 1. Власти британского Гибралтара задержали капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа по подозрению в нарушении санкций Евросоюза против Сирии.

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей