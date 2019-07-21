"Очередной бред": в России жестко ответили на обвинения в задержании танкера

Подобное поведение не сулит никаких выгод Москве и не характерно для российской внешней политики

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал статью британского издания Sunday Mirror о подозрениях разведывательной службы MI-6 и Центра правительственной связи Великобритании в том, что к задержанию танкера Stena Impero Ираном может быть причастна Россия. Сенатор подчеркнул, что можно придумать что угодно, чтобы попытаться втянуть в разбирательство Москву.

"Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира?",

– цитирует РИА Новости Олега Морозова.

Он отметил, что в результате произошедшего Великобритания и США "расчехлили оружие" и готовятся усилить свое военное присутствие в регионе. "Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии", – заметил сенатор.

При вдумчивом разборе ситуации складывается ощущение, что главными выгодоприобретателями от сложившейся ситуации оказываются как раз западные страны. "Придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся – такова современная стратегия коллективного Запада", – обозначил Олег Морозов.

Не сомневается в искусственности попыток втянуть Россию в скандал и его коллега Александр Пушков. Он напомнил, что ранее похожие обвинения уже поступали в адрес нашей страны из-за провокации, которую Петр Порошенко устроил в Керченском проливе. "Спецы по "фейк ньюс" никогда не уходят в отпуск", – на своей странице в Twitter отметил сенатор.

В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2019

Напомним, вечером 19 июля Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж судна – 23 человека, среди которых трое россиян, остается на борту.

Инцидент стал ответом Тегерана на ситуацию с иранским танкером Grace 1. Власти британского Гибралтара задержали капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа по подозрению в нарушении санкций Евросоюза против Сирии.