Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Астраханской области запустили "Тополь"

Фото: www.globallookpress.com
В действие ракету привели российские военные

Точно в цель полетел "Тополь". Запущенная российскими военнослужащими в Астраханской области баллистическая ракета взорвалась в Казахстане, на полигоне "Сары-Шаган".

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поставленную задачу выполнил, отчитались в Минобороны РФ по итогам учений на полигоне "Капустин Яр". В ведомстве уточнили, что ракета приведена в действие сегодня, 26 июля, передает сообщение министерства РИА "Новости". 

Напомним, в начале апреле к атаке противника приготовились два десятка ракетных комплексов. Тогда масштабные учения прошли в Тверской области. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Американцы нацелились на украинский курорт

Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей