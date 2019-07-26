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Точно в цель полетел "Тополь". Запущенная российскими военнослужащими в Астраханской области баллистическая ракета взорвалась в Казахстане, на полигоне "Сары-Шаган".
Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поставленную задачу выполнил, отчитались в Минобороны РФ по итогам учений на полигоне "Капустин Яр". В ведомстве уточнили, что ракета приведена в действие сегодня, 26 июля, передает сообщение министерства РИА "Новости".
Напомним, в начале апреле к атаке противника приготовились два десятка ракетных комплексов. Тогда масштабные учения прошли в Тверской области.
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