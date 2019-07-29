F-35 бросят на прорыв российской ПВО

Истребитель получит сильный козырь в борьбе с радаром С-400

В США прояснились сроки модернизации F-35, после которой истребитель станет еще более скрытным и опасным. Речь идет о противорадиолокационной ракете AARGM-ER, которая заменит AGM-88 HARM во внутреннем отсеке. Новая ракета крупнее сама по себе и обладает большей дальностью. В ВВС США надеются с ее помощью прорвать российскую ПВО, основу которой составляют С-400 и С-300. Также под удар могут попасть "Бастионы" в Калининграде и Крыму.

Кроме того, F-35 сможет брать во внутренний отсек не четыре, а шесть ракет AIM-120, что сделает его значительно опаснее для самолетов противника.

Как пишет специализированный портал Aviation Week, модернизация обойдется Пентагону в $34,7 млн, а все работы должны закончить к июлю 2022 года.

О AARGM-ER сообщалось еще весной, второе название ракеты AGM-88G. Главное преимущество этой ракеты – комбинированная система наведения. По версии разработчиков, она сможет обеспечить поражение цели даже в условиях радиоэлектронной борьбы, в чем очень преуспели российские войска.