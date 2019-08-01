С-400 превратят американские истребители в груду металлолома

F-35 не смогут скрыться от российских радаров

У американских истребителей F-35 нет ни малейшего шанса уйти незамеченными от зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400. Об этом заявили российские и американские военные эксперты.



"Даже если F-35 попытается перехитрить российский зенитный комплекс, С-400 в любом случае его увидит – пусть и на меньшей дальности, ведь локационная мощность "четырехсотых" очень приличная",

‑ заявил в интервью изданию "Взгляд" начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ в 2000–2008 гг. генерал-лейтенант Александр Горьков.

О том, что российские средства ПВО, поставленные на вооружение турецкой армии, опасны для натовских самолетов, предупредили и аналитики издания Defence News. По их мнению, радары "Триумфа" смогут непрерывно отслеживать американские истребители, что лишит их скрытности. Более того, внедрение С-400 в систему ПВО НАТО позволит России многое узнать о комплексах разведки и воздушного наблюдения противника. Также возможны утечки работы системы "свой – чужой" истребителя, поскольку оба образца техники компьютеризированы.

В середине июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. Вашингтон на протяжении многих месяцев угрожал Анкаре наказать ее за покупку российских комплексов. Однако по факту поставок Белый дом отказался вводить санкции против союзника по НАТО.