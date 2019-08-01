США задвинули В-2 в долгий ящик

Хорошие новости для расчетов С-400 и Москвы

Пентагон отодвинул сроки модернизации стелс-бомбардировщиков В-2 на два года. Речь идет о системе защиты B-2 DMS-M, которая по задумке должна эффективно сработать против средств российских ПВО, в частности комплексов С-300 и С-400.

По данным агентства Bloomberg, модернизацию завершат не раньше 2024 года. Это означает, что у Россиии будет больше времени освоить новую зенитно-ракетную систему С-500, а также усовершенствовать радары для обнаружения американских самолетов.

Сообщается, что обновление включает цифровую систему поддержки ESM (electronic support measures), новые антенны и современные устройства обработки сигнала для лучшего обнаружения радаров на земле или в воздухе. Именно это оборудование "рекламировали" в Пентагоне, уверяя, что В-2 будет неуязвим в российском небе.

Кроме сроков изменилась и цена вопроса. Теперь на модернизацию самолета требуют более $3 млрд, в то время как раньше просили немногим более $2,5 миллиардов.

Как заявил представитель комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Роб Уитман, эта система нужна для нанесения удара в тыл противника, так называемого Deep Strike. Бомбардировщик вооружается новейшими ядерными бомбами В-61-12, а также другими, более мощными, плюс ракетами класса "воздух – земля".

Задача самолетов – уничтожить командные пункты, системы ПВО, ракетные комплексы противника и парализовать его деятельность, очистив дорогу для остальной авиации.

Обеспокоенность выразили и в Пентагоне. В частности, Эллен Лорд, которая отвечает за закупки вооружений, вообще заявила, что в связи с переносом сроков и увеличением стоимости в Вашингтоне будут решать, нужна ли вообще эта программа ВВС США.