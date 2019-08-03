Члены организации оказались беспомощны перед мощным вооружением Москвы

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под удар безопасность стран НАТО. Об этом рассказал эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

По его словам, российская ракета "Новатор 9М729" за минуты может уничтожить все без исключения европейские столицы.

"Контроль над вооружениями нельзя осуществлять в одиночку. Здесь необходимы добрые намерения партнёров, а Россия в настоящий момент в партнёры не годится",

– сказал Меллинг в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Он подчеркнул, что в данный момент НАТО не может ничего противопоставить российским ракетам. По мнению эксперта, члены Альянса должны немедленно отреагировать на появившуюся угрозу и улучшить систему противовоздушной обороны.

Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа по инициативе США. Ведомство предложило американцам и их союзникам по НАТО объявить мораторий на испытания и размещение ракет, ранее запрещенных соглашением. Однако в Пентагоне, судя по всему, эту идею отвергли.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 г. между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.