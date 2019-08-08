Су-34 станет еще лучше

Самолет модернизируют с учетом сирийского опыта

Российский истребитель-бомбардировщик С-34, который и так очень полюбился летчикам, в скором будущем станет еще лучше. Компания "Сухой" и Минобороны подписали контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии самолета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его данным, Су-34 получит расширенные боевые возможности за счет нового вооружения и усовершенствованной авионики. В "Сухом" уже приступили к эскизно-техническому проектированию обновленного фронтового бомбардировщика.

Весной позапрошлого года Юрий Борисов, который занимал тогда должность заместителя министра обороны РФ, говорил журналистам, что Су-34 модернизируют с учетом боевого опыта в Сирии, причем работа начнется уже в 2018 году.

Тогда же, в 2017-м Новосибирский авиационный завод имени Чкалова проводил в инициативном порядке опытно-конструкторские работы по улучшению самолета. В частности, предполагалась адаптация к бомбардировщику новых авиационных средств поражения, а также оснащение их новыми средствами радиоэлектронной борьбы.



Су-34 активно применяются в Сирии. Периодически в интернете публикуются видеоролики, на которых показана работа российских летчиков. Широкий общественный резонанс вызвало уничтожение бомбой КАБ-1500ЛГ целой группировки боевиков.